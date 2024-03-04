«بشرى سارة للمعاقين رفع المعاش لـ 12000 دينار» من هنا التسجيل في منحه المعاقين 2024 الجزائر

أتاحت الجهات المختصة امكانية التسجيل في منحه المعاقين 2024 الجزائر عبر شبكة الإنترنت، حيث أعلنت الحكومة شروط وآليات التقديم اللازم توافرها في المتقدم لكي يتمكن من الاستفادة من الدعم، ويأتي ذلك في إطار دعم ومساندة المواطن ذي الدخل المحدود، وإعانته على غلاء الأسعار الحادث بالعالم أجمع.

التسجيل في منحه المعاقين 2024 الجزائر

وفرت الوكالة الوطنية للتشغيل خدمة التسجيل في منحه المعاقين 2024 الجزائر إلكترونياً، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على الراغبين في الانتفاع من هذا الدعم المادي، حيث تم إطلاق هذه المنحة بهدف إعانة الأشخاص الذين يعانون من إصابة أو مرض على الانخراط بين فئات المجتمع دون مواجهة أي عقبات، ومساعدتهم على العيش حياة كريمة، إذ تبلغ قيمة المنحة 12 ألف دينار وذلك بعد زيادتها في شهر سبتمبر الماضي بنحو 2000 دينار، وبحسب الإحصائيات فإن بالجزائر ما يقارب 33407 مواطن معاق.

خطوات التقديم على منحة المعاقين بالجزائر 2024

طرحت الجهات المعنية منصة إلكترونية من أجل السماح للراغبين في الحصول على هذا الدعم التسجيل آلياً، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك:

التوجه إلى موقع وكالة التشغيل الوطنية مباشرة من هنا .

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

اختيار منحة المعاقين.

رفع البيانات والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

أخيراً الضغط على تسجيل الطلب.

شروط الحصول على دعم المعاقين

وحرصاً من الحكومة الجزائرية على وصول الدعم لمستحقيه قامت بوضع مجموعة من الشروط والمتطلبات ينبغي على المتقدم استيفائها، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: