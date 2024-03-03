رفع منحة البطالة 20 ألف minha anem dz للمواطنين.. الوكالة الوطنية للتشغيل توضح حقيقة الأمر

مع بداية عام 2024 تم تطبيق زيادة في أجور العاملين في دولة الجزائر، وكانت الزيادة في أجور الجميع سواء متقاعدين أو مستفيدين من منحة البطالة، وقد تم رفع قيمة منحة البطالة من 13 ألف دينار إلى مبلغ 15 ألف دينار جزائري، وقد تداول بين البعض الآن أنه سيتم رفع منحة البطالة 20 ألف minha anem dz، فدعونا نوضح لكم حقيقة الأمر كما أعلنت عنه الوكالة الوطنية للتشغيل.

حقيقة رفع منحة البطالة 20 ألف minha anem dz

بالفعل تم رفع قيمة منحة البطالة، ولكن من مبلغ 13 ألف دينار جزائري إلى مبلغ 15 ألف دينار فقط وليس 20 ألف دينار كما يدعي البعض، والزيادة هذه تم تطبيقها بداية من عام 2024 وهي ليست مؤقتة وإنما يُجرى تقديمها للمواطنين كل شهر، وبالنسبة للمنحة يتم تقديمها لمن هم في عمر من 19 إلى مبلغ 40 سنة بقيمة 15 ألف دينار جزائري فقط، ولا يوجد أي زيادة من وقتها “منذ بداية 2024”.

إذن منحة البطالة بقيمة 15 ألف دينار وليس 20 أو 13 ألف.

موقع منحة البطالة minha anem dz

وبالنسبة للمواطنين الذين يحصلون على المنحة بالفعل، فيتساءلون عن موقع المنحة، وذلك من أجل تجديد منحة البطالة 2024، حيث يتم تجديد المنحة بعد حجز موعد منحة البطالة، وذلك لضمان حصول المواطن عليها، ويأتي موقع تجديد منحة البطالة كالتالي:

الدخول غلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل .

. النقر على زر renouvellement anem.

يُدخل المواطن رقم البطاقة الوطنية ورقم التسجيل، ومن ثم النقر على “تمديد طلبي”.

بعدها يتم تجديد منحة البطالة 6 شهور.

علمًا بأن منحة البطالة يتم توزيع قيمتها شهريًا في حسابات المواطنين المستفيدين منها من أول يوم 26 إلى يوم 28 من الشهر الميلادي، ويختلف يوم الصرف على حسب أرقام الحساب البريدي.