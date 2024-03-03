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الأطفال الحلوين يسمعوا الكلام.. تردد قناة توم وجيري 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات
تردد قناة توم وجيري 2024
قناة توم وجيري من القنوات المفضلة لدى الآباء والأمهات خلال الفترة السابقة حيث أنها مخصصة للأطفال لتقديم أفضل محتوى مفيد وهادف حيث انها تعمل على تنمية جميع المهارات عن طريق مشاهدة كافة البرامج التعليمية المتنوعة كما أنها توفر وقت كبير ومسلية لهؤلاء الأطفال في متابعة الأفلام الكرتونية المعروفة منها كرتون توم وجيري المفضل لدى كافة الأطفال فسوف نتعرف على تردد القناة من خلال هذا المقال على القمر الصناعي نايل سات بالتفصيل بالإضافة إلى خطوات تنزيل القناة.
تردد قناة توم وجيري 2024
حتى يتم استقبال تردد القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم لمتابعة افضل البرامج التعليمية والأناشيد التعليمية المتنوعة إليكم بيانات تردد القناة :
تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات
- القمر الصناعي نايل سات
- تردد قناة 12149
- معدل الترميز 27,500
- الاستقطاب افقي
- معامل تصحيح الخطا 5/6
- الجوده hd
تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عربسات
يمكنك استقبال تردد قناة توم وجيري القمر الصناعي عربسات من خلال البيانات التالية
- القمر الصناعي عرب سات.
- تردد القناة 11315
- الاستقطاب افقي
- معامل تصحيح الخطا 5/6
- الجودة sd
خطوات تحميل قناة توم وجيري 2024 على اجهزة الاستقبال
- في البداية افتح قائمة الإعدادات المتوفرة لدى المستخدم .
- ثم اضغط على زر التركيب.
- ثم قم بكتابة نوع القمر الصناعي للبحث عن القناة عن طريقة كتابة بيانات التردد بشكل كامل ثم اضغط على خانة البحث
- انتظر قليلا حتى يتم نزول القناة والانتهاء من عملية البحث
- آخر خطوة اضغط على كلمة حفظ حتى يتم تثبيت القناة.