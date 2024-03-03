الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024 في كل محافظات العراق

بعد إنتهاء الطلاب من أداء الاختبارات للمراحل الدراسية المتنوعة خلال الأيام السابقة، ازدادت عمليات البحث عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 للعام الدراسي الجاري، حيث قامت وزارة التعليم العراقية بالإعلان بشكل رسمي على إمكانية الطلاب من استخراج النتائج والحصول عليها بعد اعتمادها من خلال وزارة التعليم فكانت الطلاب في حالة شديدة من الترتقب بعد الانتهاء من تصحيح الدرجات ورصدها والإعلان عنها على الموقع الرسمي ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2024

كما وضحنا لكم أن الطريقة الرسمية لاستخراج نتائج الاختبارات بعد اعتمادها يبحث عنها جميع الطلبة والطالبات المقيدين في الصف الثالث المتوسط خاصة بعد أن تم الاعلان عنها بشكل رسمي من قبل من خلال وزارة التعليم في جميع المحافظات العراقية وهناك عدد من الخطوات حتى يتم الاستعلام عنها وجاءت كالاتي:

فتح موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

النقر على زر إدخال رمز التحقق .

ثم حدد خانة نتائج الامتحانات.

النقر على خانة نتائج الثالث متوسط العراق.

يتم كتابة البيانات مع أهمية التحقق منه.

ثم حدد المحافظة التي يتبع لها الطالب من قائمة المحافظات.

الضغط على خانة عرض النتيجة سيتم عرض صفحة نتيجه الطالب بالتفصيل.

نتائج الصف الثالث المتوسط على موقع نتائجنا

من الخدمات المهمة التي قدمتها وزارة التربيه العراقيه خدمة استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط بالشكل الإلكتروني لجميع الطلاب واولياء الأمور عن طريق موقع نتائجنا وتتم من خلال عدد من الخطوات وهي كالاتي: