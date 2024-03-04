شروط التسجيل في سكنات الترقوي الحر 2024 LPA في الجزائر عبر ADDL

أعلنت الوكالة الوطنية عدل عن رابط التسجيل في سكنات الترقوي الحر، والذي يعتبر من أهم المبادرات السكنية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لمساعدة كل المواطنين على امتلاك مسكن مناسب لهم، وفق مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها، وذلك بعد الإعلان عن فتح باب التقديم للسكن الترقوي في يوم الأحد الموافق 11 من شهر فبراير، وهذا ما سوف نتحدث عنه بشكل تفصيلي.

التسجيل في سكنات الترقوي الحر

صرح الرئيس الجزائري عن إمكانية التسجيل في سكنات الترقوي الجديد أحد المبادرات السكنية التابعة لبرنامج سكني عدل، والتي نالت إقبالاً كبيراً من كل المواطنين الجزائريين الراغبين في الحصول على سكن خاص ومستقل وفق مواصفات معينة معلن عنها من قبل وزارة الإسكان، لنتعرف بذلك على خطوات التسجيل في السكن الترقوي كالآتي:

تسجيل الدخول على وكالة عدل من هنا.

تسجيل رقم الهوية الوطنية.

إدخال رقم بطاقة الضمان الاجتماعي.

ملأ استمارة التسجيل الإلكترونية والتي تتطلب بعض البيانات الشخصية مثل ( الإسم – رقم الجوال – العنوان).

رفع أي مستندات مطلوبة على الموقع.

سداد رسوم التسجيل التي تبلغ حوالي 1000 دينار.

شروط التسجيل في سكنات الترقوي الحر

وضع سكن عدل مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها من قبل الراغبين في التسجيل على الدعم السكني التابع للبرنامج، والتي خصصت بها المواطنين حاملي الجنسية الجزائرية والتي سوف نتعرف عليها في الآتي:

يشترط أن يكون صاحب الطلب لا يمتلك أي عقار سكني من قبل.

عدم الحصول على أي دعم سكني من الحكومة الجزائرية.

تقديم ما يثبت قدرته على سداد الأقساط الخاصة بالسكن مثل ( مستند مفردات الراتب).

ضرورة إنهاء سداد الأقساط قبل بلوغ سن السبعين عام.

اذا قمت بسداد ثلاث أقساط متتالية، يتم فرض غرامة بنسبة 5% على كل قسط شهري.

له الحق في إلغاء العقد في حالة عدم السداد لمدة تصل إلى 6 أشهر.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في السكن الترقوي الحر

التسجيل في سكنات الترقوي الحر يتطلب إحضار بعض الأوراق أو المستندات الرسمية التي سوف نتعرف عليها في الآتي: