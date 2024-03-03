موعد صرف حساب المواطن شهر مارس 2024….والشروط اللازمة

موعد صرف حساب المواطن شهر مارس 2024، يهتم عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن الموعد الرسمي لصرف حساب المواطن خاصة قبل شهر رمضان وحقيقة تبكير موعد الصرف هذا الشهر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف حساب المواطن شهر مارس 2024……

موعد صرف حساب المواطن شهر مارس 2024

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف حساب المواطن شهر مارس 2024، سعياً من الحكومة السعودية على توفير الدعم ومد يد المساعدة لعدد كبير من الأسر الغير قادرة على شراء ما يلزمهم من احتياجات يلزمها المنزل من طعام وشراب، خاصة في ظل الغلاء الذي تعاني من عدد من الدول العربية .

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية عن حقيقة الأخبار التي يتم تداولها خلال الساعات الأخرة بشأن تبكير موعد صرف حساب المواطن عن شهر مارس 2024، مشيراً إلى أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن الأيام الأخيرة ليس لها أي أساس من الصحة، وأنه من المقرر أن يتم صرف حساب المواطن شهر مارس في يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 حتى يوم 14 مارس 2024 .

شروط أهلية حساب المواطن الدفعة 76

وكانت وزارة الموارد البشرية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الدعم النقدي والتي جاءت :