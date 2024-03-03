بشائر خير! انخفاض كبير اليوم في سعر الحديد.. اعرف السبب الآن!

شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً وملحوظا في جميع السلع والمنتجات والمعادن ومنها الحديد والذي بدوره أدى إلى ارتفاع كبير في كثير من الأشياء كالمرافق والعقارات وغيرها، ولكن تفاجئ الكثير اليوم بعد أخر تعاملات في البورصة العالمية هبوط سعر الحديد في مصر، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بشرة خير انخفاض سعر الحديد اليوم والسبب رأس الحكمة.

انخفاض كبير في سعر الحديد

أدى الاستثمار الكبير والمشروع الهائل في مدينة رأس الحكمة المصرية إلى هبوط أسعار كثير من السلع ومنها الحديد، وهذه هي أسعاره اليوم.

حيث وصل سعر طن الحديد في مصر اليوم الأحد ٣من مارس ٢٠٢٤م إلى ٤٧٠٠٠ جنيه مصري لطن حديد الكومي.

بينما وصل سعر طن حديد العشري حوالي ٤٧٥٠٠ جنيه مصري.

ووصل سعر طن حديد مصر استيل حوالي ٤٧٠٠٠ جنيه مصري.

أما عن سعر طن حديد بيانكو اليوم فقد وصل سعره إلى ٤٧٥٠٠ جنيه مصري.

بينما وصل سعر طن حديد عز حوالي ٤٨٠٠٠ جنيه مصري.

أما عن سعر طن الحديد لشركة بشاي حوالي ٤٧٥٠٠ جنيه مصري.

ووصل أيضاً سعر حديد المصريين حوالي ٤٧٥٠٠ جنيه مصري للطن الواحد.

سعر الأسمنت اليوم