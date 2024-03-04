هسة pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر رابط منصة مظلتي الالكترونية في عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، الوجبة الاخيرة الرعاية الاجتماعية 2024 هو أهم ما يتم البحث عنه خلال تلك اللحظات للإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث ينتظر جميع المتقدمين بفارغ الصبر إعلان أسماء المقبولين وصرف الوجبة لشراء مستلزمات شهر رمضان الكريم الذي قارب جدا علينا ولم يتبقي عليه إلا أيام قليلة جدا لا تزيد عن اسبوع واحد،فكما نعلم جميعا أن شهر رمضان تحديدا يحتاج إلى مصاريف وأموال تضاعف الشهور الأخرى.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يبحث آلاف المواطنين العراقيين الآن من الذكور والاناث على اسماء المشمولين بالوجبة الاخيرة في محافظة صلاح الدين، الانبار، تبوك، بغداد، نينوي، اربيل، دهوك، البصرة، اربيل، السليمانية، ذي قار، واسط، ميسان، ديالي، الديوانية، كربلاء، حلبجة، وغيرها من المحافظات المترقبة لإعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدفعة السابعة.

موعد الاعلان عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2024

مازلنا نتابع معكم لحظة بلحظة أخبار الرعابة الاجتماعية بالعراق، وحتى وقتنا هذا لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موعد إعلان أسماء المشمولين بالوجبة السابعة ولم تحدد يوم رسمي لإعلان ذلك مما يثير غضب المتسفدين من الوجبة أكثر لحجاتهم إلى الأموال في اسرع وقت، ومن المتوقع أن يتم إعلان الاسماء خلال اليومين القادمين على أقصي تقدير لاقتراب شهر رمضان.

خطوات الاستعلام على الرعاية الاجتماعية الوجبة 7

في البداية قم بزيارة منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل.

قم باختيار ايقونة الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة السابعة.

قم بإدخال بياناتك الشخصية بشكل صحيح.

اضغط على كلمة الاستعلام.

شروط الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية

أن يكون المتقدم للحصول على الرعاية عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم اقامة كاملة في العراق.

ألا يقل عدد افراد اسرته عن 4 أفراد.

ألا يكون لديه أي عقارات يملكها.

ألا يكون لديه أي سجلات تجارية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

تقديم الاوراق والمستندات المطلوبة بشكل كامل.

أكدت بعض المصادر من وزارة العمل العراقية أن الوزارة تتأهب الآن لإعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 7 وجبة بعد فترة من طول الانتظار، متوقعا ان يتم نشر الاسماء الخاصة بها بعد غد الثلاثاء الموافق 5 من مارس 2024 وذلك لتمكين المستفيدين من شراء مستلزمات شهر رمضان.

من المتوقع أن تعلن وزارة العمل العراقية خلال الفترة القادمة عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 والاخيرة قريبا قبل حلول شهر رمضان المعظم، وسيضم كشوف المشمولين الالاف من الاسر من مختلف أنحاء العراق.