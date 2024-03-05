إعمليها كل يوم في رمضان.. طريقة عمل الزلابية الذهبية في البيت خطوة بخطوة بمكونات في كل بيت

يبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الزلابية الذهبية في البيت، وذلك بعد ارتفاع أسعار الحلويات، ومن ثم إقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يرغب العديد من السيدات تقديم أشهي الحلويات الرمضانية في عزومات الأهل والأقارب، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على أفضل طريقة سهلة وموفرة لعمل الزلابية الذهبية في المنزل.

طريقة عمل الزلابية الذهبية في البيت

تبحث الفتيات والسيدات عن طريقة عمل الزلابية الذهبية في البيت، حيث تعد من أشهي الحلويات السهلة والسريعة، ومكونتها داخل كل منزل، ومنها ما يلي:

مكونات عمل الزلابية

إحضار اللبن البودرة.

وأيضًا كوب واحد من الدقيق.

بالإضافة إلى ملعقة من البيكنج بودر.

وكذلك أيضًا كوب ماء لاستخدامها في العجن.

وأيضًا نصف كوب زبدة.

أسهل طريقة عمل الزلابية