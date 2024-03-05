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إعمليها كل يوم في رمضان.. طريقة عمل الزلابية الذهبية في البيت خطوة بخطوة بمكونات في كل بيت
يبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الزلابية الذهبية في البيت، وذلك بعد ارتفاع أسعار الحلويات، ومن ثم إقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يرغب العديد من السيدات تقديم أشهي الحلويات الرمضانية في عزومات الأهل والأقارب، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على أفضل طريقة سهلة وموفرة لعمل الزلابية الذهبية في المنزل.
طريقة عمل الزلابية الذهبية في البيت
تبحث الفتيات والسيدات عن طريقة عمل الزلابية الذهبية في البيت، حيث تعد من أشهي الحلويات السهلة والسريعة، ومكونتها داخل كل منزل، ومنها ما يلي:
مكونات عمل الزلابية
- إحضار اللبن البودرة.
- وأيضًا كوب واحد من الدقيق.
- بالإضافة إلى ملعقة من البيكنج بودر.
- وكذلك أيضًا كوب ماء لاستخدامها في العجن.
- وأيضًا نصف كوب زبدة.
أسهل طريقة عمل الزلابية
- قومي بإحضار وعاء واسع ومناسب، ثم ضعي ملعقة البيكنج بودر مع الدقيق واللبن البودرة.
- ثم بعد ذلك قومي بتقلبيهم مع بعضهم جيدًا حتى يصبحوا خليطًا متجانسًا.
- وكذلك استمري في التقليب، وذلك مع إضافة السمن أو الزيت تدريجيًا.
- وبعد ذلك يتم إضافة المياه بالتدريج على المكونات لتصبح عجينة متماسكة القوام.
- ثم بعد ذلك اتركي العجين حتي يهدأ تمامًا لمدة لا تزيد عن 10 دقائق.
- وكذلك يتم تشكيل العجين الآن على شكل كرات.
- ثم قومي بإحضار طاسة وضعي بها كمية غزيرة من الزيت على نار هادئة.
- ثم قومي بوضع الكرات في الطاسة واحدة تلو الأخرى، حتى يصبح لونها مائلًا إلى اللون الذهبي.
- ثم بعد ذلك ابدئي برش السكر البودرة عليها أو الشربات بعد أن تخريجها من علي النار.
- وكذلك لتحضير الشربات قومي بإحضار طاسة أو إناء حراري، وأيضًا كوب واحد من الماء، وكوب سكر، ومن ثم وضعهم على النار على درجة حرارة متوسطة، وكذلك لمدة 7 دقائق أو حتى تغلي.
- ثم بعد ذلك قومي بإضافة الفانيليا عليهم ، وانتظري قليلًا وأطفئ النار.