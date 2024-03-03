بشرى سارة لمستحقي الإعانة الشهرية من بيت الزكاة شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه إضافية قبل رمضان 

في بادرة كريمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لمستحقي الإعانة الشهرية من بيت الزكاة والصدقات المصري، وجه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر ورئيس مجلس أمناء “بيت الزكاة والصدقات”، بصرف 500 جنيه إضافية للمستحقين هذا الشهر لمساعدتهم في تحمل الأعباء المعيشية، جاء ذلك خلال البيان الصحفي الذي نشر عبر الحساب الرسمي لصندوق بيت الزكاة والصدقات المصري على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

منحة شيخ الأزهر لمستحقي الإعانة الشهرية

أعلن بيت الزكاة والصدقات في بيان له عن بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر مارس 2024، متضمنة منحة شهر رمضان بقيمة 500 جنيه إضافية بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، كما يمكن للمستحقين إستلام الإعانة الشهرية من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية بدءًا من اليوم الأحد، وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة ومواجهة الغلاء، وذلك في إطار برنامج “سند” الذي يهدف إلى مد يد العون للفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها، قبيل شهر رمضان المبارك.

بيت الزكاة والصدقات المصري

من الجدير بالذكر أنه لا يقتصر دور “بيت الزكاة والصدقات” على صرف الإعانات الشهرية، بل يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات علاجية أو ليس لديهم تأمين صحي، وكذلك القوافل الإغاثية أثناء الكوارث في عدد من البلدان المجاورة، ورعاية طلاب العلم الغير قادرين من المصريين والوافدين المقيمين بالقاهرة سواء من الجنسيات العربية أو من غيرها.