هنا رابط تحميل pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق لدى منصة مظلتي 2024

يبحث الكثير من المتقدمين العراقيين على كيفية تحميل جميع كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بصيغة pdf في العراق ولكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وضحت أن في حالة إعلان نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في دولة العراق لجميع المحافظات سوف يمكن استخدام موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لاستخراج النتيجة أو استخدام منصة مظلتي الإلكترونية في العراق للتعرف على النتيجة بكل تفاصيلها لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

Pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة الجديدة

هناك بحث متواصل حول الوجبة السابعة المنتظرة إعلانها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق حيث يرغب الكثير من المواطنين العراقيين التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة الجديدة التي تعرف بالدفعة السابعة حيث في حاله إعلان النتيجة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي أو منصة مظلتي ويتم أختيار تلك الأسماء طبقاً للشروط والأحكام التي يجب توفيرها ومن أهمها توفير العمر المطلوب وأثبات الهوية العراقية.

كيفية تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية