6 كيلو سكر و4 أزايز زيت.. كم يبلغ نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024؟!!!

كم يبلغ نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024؟

لن يشهد تموين شهر مارس أي تغييرات عن الأشهر السابقة سواء في زيادة نصيب الفرد في البطاقة أو صرف سلع إضافية أو صرف مبلغ مالي كما انتشر بين الناس في الفترة الأخيرة، خيث أن كل هذا يتطلب قرار رسمي من مجلس الوزراء بعد بحث ميزانية وزارة التموين وهو ما لم يحدث حتى الآن، ووعليه فيكون نصيب الفرد في تموين شهر مارس زجاجة زيت واحدة سعة 800 مللي على ألا يزيد عدد الزجاجات عن أربعة حتى لو زاد عدد الأفراد بالبطاقة عن هذا العدد، ولكل فرد كيلو سكر والحد الأقصى للصرف على البطاقة 6 كيلو، وكيلو أرز على البطاقة و 2 كيلو لعدد الأفراد الأكثر من أربعة، وكيس مكرونة 400 جرام وللبطاقة التي يتجاوز عدد أفرادها أربع أفراد كيس مكرونة 800 جرام، حيث يتحدد نصيب كل فرد ببطاقة التموين حسب عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري لصاحب البطاقة وحسب الاحتياجات الأساسية للسلع، وذلك لضمان استفادة المستحقين من الدعم الذي تقدمه الحكومة متمثل في التموين.

ما هو موعد صرف تموين شهر مارس؟