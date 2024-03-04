أخبار مصر

6 كيلو سكر و4 أزايز زيت.. كم يبلغ نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024؟!!!

Mahmoudمنذ 39 دقيقة
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تموين شهر مارس
تموين شهر مارس
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Mahmoudمنذ 39 دقيقة
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