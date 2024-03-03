ولادك هيستمتعوا بيها… دلوقتي استقبل قناة وناسة للأطفال أحدث تردد

قناة وناسة للأطفال من القنوات الرائعة التي تعتمد على محتوى ترفيهي وتعليمي متنوع، يهدف إلى تطوير مهارات الأطفال وتعزيز معرفتهم، حيث تقدم القناة مجموعة من البرامج التعليمية التي تستهدف الفئة العمرية للأطفال، وتعتمد على طرق تعليمية مبتكرة ومسلية، وفي هذا المقال على موقع البديل يمكنكم متابعة أمثلة قليلة من البرامج التعليمية المقدمة على قناة وناسة ، بالإضافة إلى أحدث تردد وتحديث للمحتوى الذي يتم باستمرار لتلبية احتياجات الأطفال وتوفير محتوى هادف وممتع في نفس الوقت.

الآن يمكنك ضبط قناة وناسة عن طريق استخدام الترددات الجديدة التالية:

1. على النايل سات:

– التردد: 11470.

– اتجاه الاستقطاب: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

– عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– نوع الجودة: اس دي.

2. على العرب سات:

– التردد: 11270.

– معدل الترميز: 27500.

– عامل تصحيح الخطأ: 3/4.

– نوع الجودة: إتش دي.

قناة وناسة للأطفال تقدم محتوى هادف وتعليمي على مدار الساعة

باستخدام هذه المعلومات السابقة، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لتلقي قناة وناسة والاستمتاع بمحتواها المفيد والممتع للأطفال، حيث إن القناة تقدم محتوى هادفا وتعليميا على مدار الساعة، وتركز على تنمية قدرات الأطفال وتسليتهم في آن واحد، كما أنها تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والعروض التفاعلية التي تعزز التفكير والمشاركة النشطة للأطفال.

بعض البرامج التعليمية المقدمة على قناة وناسة للأطفال

1. “ماجد ونور”: برنامج تعليمي يستهدف الأطفال الصغار ويقدم مجموعة متنوعة من المواضيع المفيدة مثل الأرقام والألوان والحروف والكلمات الأساسية، بطريقة ممتعة ومشوقة.

2. “علي ولولو”: برنامج يركز على تعليم الأطفال مهارات الحياة اليومية مثل النظافة الشخصية والتعامل مع الآخرين والأمور الأساسية كالأطعمة والملابس والمواسم.

3. “أبطال العلوم”: برنامج يهدف إلى تعزيز حب الأطفال للعلوم وتشجيعهم على استكشاف العالم من حولهم من خلال تجارب وألعاب تعليمية.

4. “مغامرات توتو وتيتو”: برنامج يحكي قصصا مشوقة وممتعة ويشجع الأطفال على التفكير الإبداعي وحل المشكلات.

5. “رحلة المعرفة”: برنامج يأخذ الأطفال في رحلة معرفية حول العالم، يتعرفون فيها على الثقافات والتراث والطبيعة والعلوم.

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