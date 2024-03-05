من هنا.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024 بمبلغ 1000 جنيه

ما هي خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة 2024؟ حيث يهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال في العام الماضي إلى توجيه الدولة والجهات المختصة نحو سرعة صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه، ويأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ومنذ ذلك الحين زاد الاهتمام بمعرفة موعد صرف هذه المنحة والمنح الأخرى التي تقدم لهذه الفئة من العمال في الدولة، نظرًا لعدم امتلاكهم دخلاً ثابتًا أو عملاً مستقرًا لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة 2024.

الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة 2024

يمكن للأفراد الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من خلال طريقة سهلة وبسيطة عن طريق الضغط على الرابط الرسمي واتباع الخطوات كما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت.

ثم قم بالضغط على زر الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

قم بالضغط على زر “بحث”.

الآن ستظهر لك نتيجة الاستعلام بعد بضع ثوانٍ.

الفئات المستفيدة من منحة العمالة غير المنتظمة

وتستهدف هذه المنحة العمالة غير المنتظمة من الفئات التالية:

عمال اليومية في القطاع الخاص.

عمال التراحيل.

صغار المشتغلين لحساب أنفسهم.

الباعة الجائلين.

موزعو الصحف.

شروط صرف منحة العمالة غير منتظمة 2024

وتتمثل شروط صرف المنحة والتي يجب توفرها في المتقدمين في الآتي: