حملها الآن.. تردد قناة النهار 2024 على جميع الأقمار الصناعية وتابع كل الأخبار المحلية من بيتك

واحدة من القنوات محل البحث في دولة الجزائر هي قناة النهار الإخبارية، حيث تردد قناة النهار 2024 على الأقمار الصناعية يبحث عنه الشعب الجزائري، بحيث تثبيت تردد القناة ليكونوا على دراية بكل الأحداث المحلية التي تقوم القناة ببثها على شاشتها، وتقوم القناة ببث إذاعتها على ثلاث أقمار صناعية، ونذكر لكم عبر “البديل” تردد القناة وخطوات الاستقبال.

تردد قناة النهار 2024

قناة النهار الجزائرية هي قناة إخبارية تقوم بنقل الأخبار الرياضية والثقافية والسياسة في الجزائر، حيث تقدم جميع الأخبار التي تحدث في دولة الجزائر، هذا بجانب عدد من البرامج الأخرى، مع العلم أنها تتحول في شهر رمضان المبارك لتقوم ببث مسلسلات وأفلام وحصص من الترفيه على شاشتها للمواطنين والمواطنات، ويأتي ترددها على كل الأقمار الصناعية على النحو التالي:

نايل سات

الشرق الأوسط على تردد 11315 مع اتجاه عمودي وترميز 27500.

شمال إفريقيا بتردد 10922 على اتجاه عمودي وترميز 27500.

عرب سات

الشرق الأوسط 11862 مع اتجاه عمودي وترميز 27500.

شمال إفريقيا على رقم 12303 مع اتجاه أفقي وترميز 27500.

هوت بيرد

الشرق الأوسط تردد 11747 مع استقطاب أفقي وترميز 27500.

شمال إفريقيا بتردد رقم 10873 واستقطاب عمودي وترميز 27500.

طريقة استقبال تردد قناة النهار 2024

يمكن متابعينا الأعزاء متابعة الأخبار المحلية على مدار الساعة عند تثبيت تردد قناة النهار 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بكم، حيث على ثلاث أقمار صناعية توجد القناة ويمكن الاختيار للقمر المناسب لكم، ويأتي الاستقبال وفقًا للخطوات التالية: