مرتب مش اقل من 6000 جنيه!!.. وظائف خالية للطلاب من المنازل شباب وبنات بدون خبرة لكل التخصصات “اشتغل من بيتك هيتملي فلوس”

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن توافر وظائف خالية للطلاب من المنازل، لشركات إتصال إنترناشيونال، حيث تطلب كول سنتر من المنزل، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب أثناء دراستهم بمرتبات مجزية، وتأمين طبي واجتماعي، كما أوضحت وزارة الشباب والرياضة مميزات هذه الوظائف و الشروط المطلوبة، وكيفية التقديم لهذه الوظائف، وهذا ما نعرضه لكم خلال هذا المقال.

شروط التقديم في وظائف الشباب والرياضة للطلاب

هناك شروط بسيطة يجب توافرها للتقديم في إحدى شركات الاتصال، لكي يتمكن الطلاب من العمل داخل المنزل أثناء دراستهم وهي كالاتي:

أن يكون الطالب لديه لاب توب.

أن يكون لديه اتصال بالإنترنت داخل المنزل.

أن يمتلك مهارات التواصل.

أن يكون جيد في استعمال برامج الأوفيس.

أقصى سن للتقديم 35 عاما.

أن يمتلك الصبر، واللباقة في الحديث.

المميزات التي تقدمها الوظيفة للطلاب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية للطلاب من المنازل، بمميزات عديدة للطلاب، لتوفر لهم فرصة العمل أثناء فترة دراستهم، هذه المميزات هي:

تمنح الشركة رواتب مجزية للطلاب المتقدمين تزيد عن 2000 جنيه.

تصل عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات يومياً.

فترات العمل متغيرة من 8 صباحا، حتي 12 مساءً.

يومان إجازة أسبوعياً.

تقاضي راتب أثناء فترة التدريب.

توفير تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

وظائف خالية للطلاب من المنازل

أصبح من الممكن للطلاب العمل أثناء دراستهم عن طريق الانترنت، وكسب المال براتب شهري ثابت، ومن أفضل الوظائف عبر الإنترنت الآتي:

وظيفة ادخال البيانات.

وظيفة مدرس عبر الانترنت.

وظيفة كاتب محتوى.

وظيفة مصمم جرافيك.

وظيفة مترجم مستقل.

وظيفة المساعد الافتراضي.

وظيفة كتابة المقالات.

وظيفة أخصائي منصات التواصل الاجتماعي.

وظيفة الكتابة الصوتية.

طريقة التقديم في الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الشباب

على من يرغب التقديم في الوظائف المعلنة من وزارة الشباب، الدخول على صفحة وزارة الشباب والرياضة عبر فيس بوك و ملء الاستمارة الخاصة بالوظيفة.