“متجيش تعيط في الاخر وتقول ياريتني”.. قرار هام يخص أصحاب العدادات القديمة .. كارثة بكل المقاييس

بمجرد أن تستلم فاتورة الكهرباء الشهرية وترى الأرقام المرتفعة، قد تشعر بالإحباط والاستياء، فإذا كان لديك عداد كهربائي قديم قد يكون السبب الرئيسي وراء ذلك، وزارة الكهرباء قررت تغيير العدادات القديمة بعدادات أبو كارت مسبق الدفع، وهو قرار يثير الجدل بين الناس، البعض يرون أن هذا القرار سيساهم في تقليل الهدر وتحسين كفاءة استخدام الكهرباء، بينما الآخرون يعتبرون أنه سيزيد من تعقيدات الدفع وقد يؤدي إلى رفع تكاليف الكهرباء.

تبديل العداد

تقول الوزارة إن تبديل العدادات سيوفر الوقت والجهد على المشتركين، وسوف يسمح لهم بمراقبة استهلاكهم بشكل أفضل، كما أنه سيحد من حالات الاحتيال والتلاعب بالعدادات، ربما تشعر بالقلق والاستياء من هذا القرار، ولكن عليك أيضا أن تنظر إلى الجوانب الإيجابية التي قد يجلبها معه، ربما تكون العدادات الجديدة أفضل في المستقبل، وربما توفر لك المال أيضا.

أصحاب العدادات القديمة

هناك فئة كبيرة من المواطنين الذين يمتلكون عدادات كهربائية مصنعة قبل عام 2019 بالبحث في محرك البحث جوجل عن معلومات حول تجديد جميع العدادات التي تعمل بنظام الكارت من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تتمثل في الشركة القابضة للكهرباء في مصر، نظرا لوجود بعض المشاكل التقنية في تلك العدادات التي تابعة لإحدى الشركات المصرية المحلية، بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل خدمة الساعات الصديقة والتي تتم برمجتها داخل كافة عدادات الكهرباء التي تعمل بنظام الكارت مسبقة الدفع، والتي تم إنتاجها بدءا من عام 2019.