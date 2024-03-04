وفري فلوس أبو عيالك.. طريقة عمل القشطة في المنزل من طعمها هتعمليها كل يوم في بيتك

القشطة من منتجات الألبان التي لها مذاق رائع وفوائد صحية كبيرة، وتدخل في الكثير من الوصفات لتمنحها طعم أغنى وأجمل، وتضاف الى السندوتشات كالمربى والحلاوة والى الحلويات كالأرز بلبن والبسبوسة والكنافة، وكحشوة للفطائر والمعجنات، وتضطر الكثير من السيدات لشرائها بسعر غالي من المتاجر، لذا سنوضح لكم في هذا المقال طريقة عمل القشطة بالمنزل بسهولة وبأقل التكاليف.

طريقة عمل القشطة في المنزل

عمل القشطة لا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد ويمكن لربة المنزل بمقادير بسيطة تحضير القشطة في المنزل بسهولة وبتكلفة أقل من التي تباع بالخارج، بالإضافة الى أنها مضمونة وأكثر أمانا ونظافة، وفيما يلي مقادير وطريقة عمل القشطة.

مقادير عمل:-

المكونات سهلة ومتوافرة ويمكنك عن طريق هذه المقادير عمل كمية كبيرة وكافية من القشطة :

3 كيلو حليب.

1 كيلو حليب كامل الدسم.

1 كوب نشا.

1/2 كوب خل.

طريقة التحضير:

لتحضير القشطة قومي أولا بإحضار قدر عميق ضعي فيه الثلاثة كيلو حليب وارفعيه على النار حتى يغلي، بعد ذلك أضيفي اليه الخل الأبيض وقلبي حتى يفصل اللبن وتتكون القشطة في جانب والماء في جانب، قومي بتصفية الماء وضعي القشطة في طبق جانبا، وفي إناء على النار ضعي الحليب ومعه النشا على درجة حرارة متوسطة، واستمري في التقليب، ضيفي الى هذا الخليط القشطة التي صفتيها سابقا، بعد أن يتجانسا استمري في التقليب بمعلقة خشب خمس دقائق أخرى، بعد ذلك أحضري الخلاط وضعي فيه كل الخليط بعد أن يبرد واضربي جيدا، ستجدي أن القشطة صارت متماسكة وقوامها متجانس وطبيعي، اسكبيها من الخلاط في علبة أو إناء من الزجاج واحفظيها في الثلاجة لمدة ست ساعات على الأقل حتى تستطيعي استخدامها والتعامل معها بسهولة.