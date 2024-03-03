«بسرعة جهز شنتطك عشان هتسافر لألمانيا» لينك التسجيل في العمل التطوعي في ألمانيا 2024 عبر موقع الشباب الأوربي

أعلنت الجهات المختصة بفتح باب التسجيل في العمل التطوعي في ألمانيا 2024 بمرتب شهري مغري، شاملة الوجبات وإقامة مجانية وخطاب رسمي للمساعدة في الحصول على تأشيرة شنغن، ولاسيما أن العمل في ألمانيا والسفر لإحدى أكبر الدول الأوروبية يعد حلماً لكل شاب، حيث تقدم الدولة فرصة ذهبية للشباب، والتي من خلالها يتمكنون من بناء صداقات جديدة وتعلم مهارات مختلفة، تساعدهم في بناء مجتمع مميز قائم على العمل التعاوني.

التسجيل في العمل التطوعي في ألمانيا 2024

أعلنت الجهات المختصة خطوات التسجيل في العمل التطوعي في ألمانيا 2024 مع مؤسسة AWO، حيث تعد هذه الفرصة بمثابة الحلم المستحيل الذي يصعب تحقيقه على أرض الواقع، إلا أن المسؤولين أتاحوا التسجيل عليها بشكل مجاني وبدون دفع أي رسوم، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بالتطوع في ألمانيا عبر موقع الشباب الأوربي . تسجيل الدخول على المنصة. ملء البيانات المطلوبة بشكل صحيح. رفع المستندات والملفات المطلوبة من أجل التقديم. اتباع التعليمات حتى استكمال عملية التسجيل بنجاح.

شروط الحصول على العمل التطوعي في ألمانيا

وضع المختصون مجموعة من الشروط والمتطلبات لابد توافرها في المتقدم حتى يتثنى له الحصول على هذه الفرصة، وذلك حرصاً على إتاحتها لمن هم الأحق بذلك، فمن خلال هذا العمل يتمكن المشترك من كسب مهارات الاتصال مع الآخرين وتجعله قادراً على التفاعل مع فئات المجتمع المختلفة، مما تعزز عنده مهارة التواصل والتفاهم مع من يختلف معه، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: