اضبط الآن تردد قناة ATV التركية الجديد لعام 2024 واستمتع بمشاهدة أحدث المسلسلات التركية

شهد البحث عن تردد قناة ATV التركية لعام 2024 على مختلف الأقمار الصناعية ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك لأنها من أشهر القنوات التركية المترجمة التي يتم متابعتها في الوطن العربي، لمشاهدة المسلسلات التركية الشهيرة التي تعرضها المدبلجة منها والمترجمة للعربية، مثل: قيامة عثمان، وصلاح الدين الأيوبي، وقيامة أرطغرل، لذا، نستعرض في هذا المقال تردد القناة الجديد على جميع الأقمار الصناعية، وطريقة تنزيل وضبط التردد على أجهزة الإستقبال.

تردد قناة ATV التركية

تعرض القناة باقة مميزة من المسلسلات التركية مترجمة ومدبلجة باللغة العربية، ولضبط تردد قناة ATV التركية مترجمة على نايل سات، أدخل البيانات التالية:

القمر الصناعي: Nilesat

التردد: 10796

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة atv على عربسات:

القمر الصناعي: ArabSat

التردد: 12692

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد القناة على استرا:

القمر الصناعي: Astra Sat

التردد: 12692

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: HD

التردد على تركسات:

القمر الصناعي: TurkSat

التردد: 11628

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كيفية ضبط تردد قناة ATV التركية الجديد

يمكنك بسهولة ضبط تردد القناة الجديد 2024 على جهاز الاستقبال،باتباع الخطوات التالية: