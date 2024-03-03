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اضبط الآن تردد قناة ATV التركية الجديد لعام 2024 واستمتع بمشاهدة أحدث المسلسلات التركية
شهد البحث عن تردد قناة ATV التركية لعام 2024 على مختلف الأقمار الصناعية ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك لأنها من أشهر القنوات التركية المترجمة التي يتم متابعتها في الوطن العربي، لمشاهدة المسلسلات التركية الشهيرة التي تعرضها المدبلجة منها والمترجمة للعربية، مثل: قيامة عثمان، وصلاح الدين الأيوبي، وقيامة أرطغرل، لذا، نستعرض في هذا المقال تردد القناة الجديد على جميع الأقمار الصناعية، وطريقة تنزيل وضبط التردد على أجهزة الإستقبال.
تردد قناة ATV التركية
تعرض القناة باقة مميزة من المسلسلات التركية مترجمة ومدبلجة باللغة العربية، ولضبط تردد قناة ATV التركية مترجمة على نايل سات، أدخل البيانات التالية:
- القمر الصناعي: Nilesat
- التردد: 10796
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
تردد قناة atv على عربسات:
- القمر الصناعي: ArabSat
- التردد: 12692
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
تردد القناة على استرا:
- القمر الصناعي: Astra Sat
- التردد: 12692
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
- الجودة: HD
التردد على تركسات:
- القمر الصناعي: TurkSat
- التردد: 11628
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
كيفية ضبط تردد قناة ATV التركية الجديد
يمكنك بسهولة ضبط تردد القناة الجديد 2024 على جهاز الاستقبال،باتباع الخطوات التالية:
- اضغط على زر “القائمة” على جهاز التحكم عن بعد.
- اختر خيار “التركيب” من القائمة، تختلف تسمية هذا الخيار في بعض أجهزة الاستقبال.
- اختر خيار “البحث اليدوي” من قائمة التركيب.
- أدخل بيانات القناة
- اضغط على زر “بحث” أو “موافق” لبدء البحث عن القناة.
- بعد العثور على القناة، ستظهر في قائمة القنوات، اضغط على زر “حفظ” لحفظ القناة في قائمة القنوات.
- يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة مسلسلات atv التركية المفضلة لديك بجودة عالية.