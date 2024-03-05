“رسمياً”.. إعلان التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين 2024 في المغرب

أطلقت وزارة العدل المغربية مبادرة التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين 2024، والتي تعتبر مسابقة لاختيار عدد من المنتدبين القضائيين من الفئة الثالثة لشغل العديد من الوظائف التابعة للوزارة، حيث يبلغ عدد المنتدبين المطلوبين حوالي 281 منتدب قضائي، وذلك في مجموعة من التخصصات التي تتمثل في المهن العملية الصحية مثل التمريض أو الشريعة والقانون والعلوم الإدارية، وهذا ما سوف نتعرف عليه بشكل تفصيلي.

التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين 2024

هناك الكثير من التساؤلات بخصوص طريقة التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين المعلن عنها من قبل وزارة العدل المغربية، والتي تتطلب تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، والعمل على إدخال أي بيانات شخصية مطلوبة ورفع كل الأوراق والمستندات التي تثبت المؤهل العلمي الذي حصل عليه المتقدم، والذي يؤهله لشغل أي وظيفة من الوظائف المعلن عنها، على أن يتم فتح باب التقدم لهذه الوظائف في يوم 12 من شهر مارس لعام 2024.

شروط التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين 2024

وضعت وزارة العدل المغربية مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها من قبل الأشخاص الراغبين في التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين لعام 2024، التي يتم في ضوئها الحكم على أحقية التوظيف وشغل المكانة المطلوبة حسب كل مؤهل لتتمثل أبرز هذه الشروط في الآتي:

يجب أن يمتلك للمتقدم مؤهل في أحد الدراسات الأولية أو المهنية في ما يتعلق بالعلوم القانونية وذلك في 200 وظيفة تقريباً.

كما يشترط التقديم في مجال الاقتصاد والإدارة ما لا يزيد عن 50 وظيفة شاغرة.

اختيار الوثيقة صادرة من المعهد الوطني للعمل الاجتماعي فيما يتعلق بحوالي 31 وظيفة.

حددت أربع مناسب للمحاربين السابقين و 7 في المئة لأصحاب الاعاقات.

يشترط أن يبلغ عمر المتقدم ما بين 18 و 45 سنة.

التأكيد على التسجيل على الموقع واستقبال رسائل على البريد أو الجوال تؤكد قبول الترشيح.

المستندات المطلوبة للتسجيل في وظائف المنتدبين القضائيين بالمغرب

عند التقدم لشغل وظائف تابعة لوزارة العدل المغربية، لابد من إحضار أي أوراق مطلوبة في إعلان الوظيفة الرسمي، بما فيها بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم، فضلاً عن المؤهل الذي يمتلكه ويؤهله لشغل وظيفة معينة أو تخصص معين، وبذلك فلا يوجد أوراق أو مستندات إضافية سوى ما تثبت هويتك وما لديك من مؤهلات علمية.