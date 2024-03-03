تحميل pdf.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 جميع المحافظات عبر منصة مظلتي والرعاية الاجتماعية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، حيث منذ أيام وجميع المواطنين يبحثون عن كيفية العثور على أسمائهم المدرجة في كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك بعد أن تقدموا بتسجيل طلباتهم للحصول على الدعم الذي تمنحه الحكومة لبعض المواطنين محدودين الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة المتضررين من الأزمة الإقتصادية الراهنة، وفي ظل هذه الأحداث نوافيكم بكافة التفاصيل حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

بدأت بالفعل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال كشوفات بصيغة pdf يتم عرضها على الموقع الخاص بالوزارة أو يمكنك الحصول عليها من خلال موقع مظلتي، حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مظلتي .

تسجيل الدخول بالموقع.

اختر أيقونة الاستعلام عن الرعاية الإجتماعية.

حدد رقم الوجبة السابعة.

اضغط على استعلام.

سوف تظهر لك قائمة بجميع الكشوفات الخاصة بهذه الوجبة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط يحب أن تتوفر لدى المواطن المتقدم للمنحة، وذلك حتى تتحقق العدالة الاجتماعية وأن يشمل الدعم للمستحقين له فقط، ومن هذه الشروط: