من الموقع midasbuy.. رابط شحن شدات ببجي موبايل للاستمتاع باللعبة “اشحنها يا بطل وانطلق”

ببجي واحدة من ألعاب المغامرة والأكشن التي ظهرت مؤخرًا على الساحة للاعبين راغبي ألعاب الفيديو، وقد لاقت اللعبة إعجاب كبير من قِبل اللاعبين، ويبحث الكل عن رابط شحن شدات ببجي، حيث موقع شحن شدات ببجي الذي هو عبارة عن موقع رسمي يوفر شدات للعمل باللعبة، والتي هي عملة لعبة ببجي الافتراضية والتي تُمكن اللاعب من الحصول على عِداد ومُعدات تقدم له تجربة مثالية أثناء اللعب، وإليكم رابط الموقع وطريقة الشحن.

رابط شحن شدات ببجي الأصلي

الشدات هي أهم ما في لعبة ببجي، حيث العملة التي من خلالها تتمكن من الحصول على الكثير من المزايا، سواء أسلحة أو مُعدات أو سيارات أو بارشوت أو طائرة وغيرها من المزايا الأخرى داخل اللعبة، والشحن يتم بدفع مبلغ رمزي وتحصل بعدها على عدد من الشدات وعليها أيضًا شدات إضافية بالمجان، وعلى أي حال الشحن يكون باتباع ما يلي الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع midasbuy الأصلي لشراء واستبدال شدات ببجي.

الأصلي لشراء واستبدال شدات ببجي. قم من الأعلى بتحديد البلد، بحيث يتم تحديد لك قيمة الشدات.

انقر على شراء أو استبدال في حالة شراء الشدات من موقع خارجي آخر.

اختر الشحنة وبعدها أدخل معرف اللاعب وبعدها ستحصل على الشدات بعد الدفع فورًا.

طريقة التحميل لـ لعبة ببجي للموبايل

لعبة ببجي مُمتعة ومُسلية للغاية وشحن شداتها يُزيد من مُتعة اللاعب أثناء اللعب باللعبة، وقد ذكرنا طريقة الشحن والشراء، وبالنسبة للتحميل، فهي كالتالي:

الدخول إلى متجر البلاي أو الآب استور على حسب نوعية جهازك.

أو الآب استور على حسب نوعية جهازك. تبحث في مربع البحث عن لعبة ببجي.

تختار التنزيل وتنتظر ليتم فتح اللعبة أمامك.

علمًا بأن الشدات قد تحصل عليها بالمجان في حالة إن فزت بالمباراة وكنت من الناجين بها.