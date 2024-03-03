“سجل واصرف على طول” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 واقبض 1000 جنيه

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، مع اقتراب موعد شهر رمضان الكريم يبدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، والتي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، قامت بصرف 500 جنيه كتعويض على قرارات الحظر التي أعلنت عنها الحكومة المصرية للجد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث صرحت وزارة القوى العاملة عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، إلا أنها حت الآن ام تعلن عن تفعيل الخدمة بشكل كامل، وأشار وزير القوى العاملة خلال تصريح له على إحدى القنوات الفضائية أن الحكومة المصرية تسعى بشتى الطربق على توفير الدعم لعدد كبير المواطنين والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأكدت إلى أنه في حالة الإعلان عن تفعيل رابط المنحة سوف يكون هذا من خلال الرابط الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

اختر منحة العمالة الغير منتظمة.

ثم ادخل بيانات المواطن في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات الموضحة أمامك.

برجاء كتابة الإسم الرباعي للمواطن ورقم الهاتف والرقم القومي.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “تسجيل”.

ما هي شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الاشخاص الراغبين في التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة….

أن يكون المواطن المتقدم مصري ومقيم في مصر إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

وألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

ما هي أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن أنه بعد أن ينتهي المواطن من التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة يجب عليه إنتظار استلام رسالة نصية مسجل بها موعد ومكان صرف المنحة، والتي سوف يتم صرفها من خلال الأماكن التالية….