“وحش ريلمي بلا منازع” هاتف Realme 10 صاحب المواصفات العالمية.. اليكم السعر والمواصفات..!!

في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية، تعد Realme واحدة من الشركات الناشئة التي تقدم هواتف عالية الجودة بأسعار اقتصادية، مما يجعلها خيارا مثاليا للشباب الذين يبحثون عن هواتف مميزة بأسعار معقولة، ومن بين هذه الهواتف الجديدة التي تقدمها Realme هو هاتف Realme 10، الذي يأتي بمواصفات فائقة وبسعر مناسب للشباب.

هاتف Realme 10

يتميز هاتف Realme 10 بكاميرا رئيسية متطورة، تتيح التقاط صور ومقاطع فيديو بجودة عالية، بفضل دقة عدسة الكاميرا وميزاتها المتقدمة مثل التقريب البصري والاستقرار البصري، وبالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف ببطارية كبيرة توفر عمر بطارية طويل، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالهاتف لساعات طويلة دون الحاجة إلى إعادة شحنه، من ناحية التصميم، يأتي هاتف Realme 10 بتصميم أنيق وأنحف، مما يجعله مريحا للاستخدام وسهل الحمل في الجيب، وبفضل تقنية البصمة السريعة والموثوقة، يمكن للمستخدمين فتح الهاتف وتأمين بياناتهم بسرعة وسهولة.

مواصفات الهاتف

الشاشة المستخدمة هي من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 إنش، وتتميز بدقة 1080×2400 بكسل وكثافة بكسلات تبلغ 411 بكسل لكل إنش، كما تدعم معدل تحديث يبلغ 90Hz وتحمل طبقة حماية من النوع Corning Gorilla Glass 5، والجهاز يعمل بنظام التشغيل Android 12 ومزود بواجهة المستخدم Realme UI 3.0.

سعر الهاتف