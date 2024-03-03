ثبتها دلوقتي.. تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة 2024 مجاناً وبدون تشفير لنقل مباريات بطولة كأس آسيا مجانا

يبحث العديد عن تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة، حيث تتميز القناة بأنها تنقل المباريات العالمية والعربية والفعاليات الرياضية المتنوعة لحظة بلحظة، وتغطية جميع الاخبار الرياضية بجودة عالية حيث تبث القناة بطولة الكأس حيث يشارك فيها 24 منتخب آسيوى يتنافسون جميعاً على الفوز باللقب لهذا يبحث العديد من عشاق الرياضة عن تردد تلك القناة لمتابعة مباريات منتخبهم وأحدث الأخبارالحصرية لذا سوف اقدم لكم في هذا المقال الترددات عبر مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة

يبحث عشاق الرياضة عن تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة حيث تعتبر تلك القناة الوحيدة التي تتيح بث مباريات الكأس بشكل مجاني وغير مشفرة وتتضمن البرامج الشهيرة في مباريات الكأس مثل المجلس و فضفض، لذا سوف انقل لكم الترددات عبر نايل سات وعرب سات بالتفاصيل.

القمر الصناعي : نايل سات

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

القمر الصناعي : عرب سات

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ترددات قنوات الكأس الرياضية الأخرى

تعتبر مجموعة قنوات الكأس الرياضية القطرية ثانى أكبر قنوات لبث المباريات في قطر بعد قناة الجزيرة العربية حيث تتميز بأن لديها تغطية كاملة للفعاليات خلال 24 ساعة لأن لديها شبكة واسعة من المراسلين حول العالم لذا سأقدم لكم تردد قنوات الكأس هنا :