【﻿لا　تتردد　اصرف　الآن】الاعانة الاجتماعية وزارة العمل لشهر آذار لأكثر من مليوني أسرة

أطلقت اليوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاعانة الاجتماعية لشهر آذار لأكثر من مليوني أسرة، حيث وصل مبلغ الدعم إلى 467 مليار دينار عراقي، ويمكن الآن لجميع المشمولين في دعم الإعانة مراجعة ماكينات الصرف الآلي لصرف الرواتب، ويمكن أيضا الاستعلام عن الأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي.

ومن خلال موقع البديل نبين لكم طريق الاستعلام عن المشمولين بالإعانة عبر منصة مظلتي ورابط استمارة التقديم على الرعاية الاجتماعية.

الاعانة الاجتماعية وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق إعانة الحماية الاجتماعية لشهر آذار لعام ٢٠٢٤، ويستفيد من الإعانة أكثر من مليونين و(١٥٦) ألف أسرة بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من (٤٦٧) مليار دينار، هذا وقد دعت الوزارة الأسر إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام إعاناتهم، حيث بلغ ٧٣% من الأسر المستفيدة يعيلها رجال، في حين ٢٧% تعيلها نساء.

مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

استعلم عن المشمولين بالإعانة الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي. اضغط على الحماية الاجتماعية. ادخل البيانات الشخصية. اضغط استعلام.

رابط استمارة التقديم على الرعاية الاجتماعية

للتقديم على الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي اتبع الخطوات التالية: