«الناجح يرفع إيده»رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 العراق برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 خلال الأيام السابقة، حيث صدر كشف النتائج لجميع المراحل التعليمية بكافة المحافظات بعد اعتمادها رسمياً من قِبل الوزير، فمن أجل التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور أتاحت لهم إمكانية الاستعلام عبر شبكة الإنترنت، ولا داعي للذهاب إلى مقر المدرسة، ويأتي ذلك في إطار العمل على خدمة مصلحة الطالب وتوفير جميع احتياجاته بدون أي عناء .

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

أطلقت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التربية والتعليم بالعراق رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 خلال الفترة الماضية، وذلك حتى يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من متابعة النتائج والإطلاع على الدرجات بكل سهولة، وبحسب ما تم إعلانه فإن الوزارة انتهت من تصحيح أوراق الإجابات بكافة محافظات الجمهورية، وجاري العمل الآن على رصد الدرجات لكل مادة دراسية، وعقب الإنتهاء من ذلك سيتم رفعها على موقع نتائجنا الإلكتروني أو على الموقع الرسمي الذي طرحته الوزارة خلال الفترة الماضية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 إلكترونياً، حيث تبذل الوزارة قصارى جهدها من أجل خدمة الطلاب وتلبية احتياجاتهم بشكل سريع وبسيط، ولقد تتمثل طريقة إجراء ذلك في النقاط التالية: