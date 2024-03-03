لمحبي الأفلام الوثائقية.. ثبت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على نايل وعرب سات وشاهد بجودة عالية HD
يسعى الكثير من محبي البرامج الثقافية والوثائقية إلى ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024، والتي تعتبر من أبرز القنوات الوثائقية والترفيهية في الوطن العربي، فتستقطب هذه القناة عددًا كبيرًا من المتابعين بسبب محتواها الشيق التعليمي والوثائقي الشيق، كما تقدم باقة متنوعة من الأفلام والبرامج التي تُثري المعرفة وتُمتع المشاهدين، لذا، في هذا المقال، سنقدم لكم التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار الصناعية، ونُقدم نبذة عن محتواها المُتنوع الذي يجذب جميع أفراد العائلة.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024
من خلال معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024، يمكنك متابعة برامجها بدون انقطاع على مدار الساعة، وتجنب الإعلانات المزعجة، وتتميز هذه القناة بتقديم محتوى وثائقي مميز حول عالم الحيوان والمناظر الطبيعية الرائعة، وإليك تردد القناة عبر نايل سات وعرب سات:
التردد على نايل سات:
- التردد: 11411
- معدل الترميز: 30000
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
التردد على عرب سات:
- التردد: 11804
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024
تقدم القناة مختلف البرامج التي تُلبي جميع الأذواق، مثل: البقاء وأسرار الحرب، وهياكل عملاقة، والسمكة المتمردة، والباحثين عن الكنوز، وصنارة الصيد، والحياة البرية، والعيش الحر، وسوبر كارز، وفيما يلي، خطوات سهلة لتثبيت القناة على تلفازك:
- اضغط على زر “القائمة” على الريموت.
- ابحث عن خيار “التركيب” أو “البحث عن القنوات”.
- اختر خيار “التثبيت اليدوي” من قائمة التركيب، ستُفتح نافذة جديدة لإدخال بيانات القناة.
- أدخل بيانات القناة في نافذة التثبيت اليدوي.
- اضغط على زر “بحث” أو “موافق” لبدء البحث عن القناة.
- بعد العثور على القناة، ستظهر في قائمة القنوات.
- اضغط على زر “حفظ” لحفظ القناة في قائمة القنوات.