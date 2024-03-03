لكل مواطن 100 دينار.. الان رابط وخطوات التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية رمضان 2024

رابط التسجيل فى المكرمة الملكية الأردنية 2024، حيث أعلنت الحكومة الأردنية في الساعات الأخيرة السابقة، حقيقة صرف المكرمة الملكية الأردنية لرمضان 2024، مشيرة إلى أن الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، قد أطلق مبادر ه المكرمة الملكية بهدف مساعدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود، فى جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، في تكاليف المعيشة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وأشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع أن يتم صرف المكرمة الملكية قبل بدء شهر رمضان 2024، وتبلغ قيمتها 100 دينار لكل مواطن، ولذلك، سوف نقدم لكم عبر موقعنا ” البديل ” الشروط والخطوات اللازمة للتسجيل في المكرمة الملكية والحصول على المبلغ المقدم من خلال موقع “تكافل”، وهو الموقع المخصص لصندوق المعونة الوطنية الأردنية.

الشروط الخاصة بالحصول على المكرمة الملكية 2024:

للتسجيل في مكرمة الملك عبد الله الثاني والحصول على مبلغ المائة دينار قبل رمضان 2024، يتوجب على المتقدم توفير عدة شروط.

أولاً، يجب أن يكون المتقدم من جنسية أردنية وينتمي إلى فئة المحدودين في الدخل.

ثانيًا، يجب ألا يغادر البلاد لمدة ثلاثة أشهر قبل تاريخ صرف المكرمة الملكية الأردنية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتقدم مسجلاً كمستفيد من الدعم النقدي المؤقت ومسجلاً في برنامج الحفاظ على الأمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية.

رابط التسجيل فى المكرمة الملكية الأردنية لرمضان 1445: