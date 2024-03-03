“احجز لحد 4000 دولار” .. رابط التسجيل fcms.cbl.gov.ly مصرف لبييا المركزي وتعرف على أهم الشروط لحجز العملات الأجنبية 2024

قام مصرف ليبيا المركزي بالإعلان عن فرصة سهلة لحجز العملات الأجنبية بحد أقصى يبلغ 4000 دولار للمواطنين الذين يستوفون الشروط المحددة من قبل البنك المركزي الليبي، وسوف نستعرض أهم خطوات الحجز وما هي الشروط المطلوبة.

خطوات حجز العملات من مصرف ليبيا المركزي

قم بزيارة موقع مصرف ليبيا المركزي.

من الصفحة الرئيسية، أدخل بيانات العميل المطلوبة مثل الرقم الوطني ورقم الهاتف.

انقر على “التحقق من أنك إنسان”.

سجّل الدخول إلى حسابك إذا كنت تمتلك حسابًا بالفعل، أو أنشئ حسابًا جديدًا إذا كنت لا تمتلك.

أدخل بياناتك الشخصية كما هو مطلوب.

بعد تسجيل الدخول، اكتب رقم حسابك البنكي.

قم بملء استمارة الحجز للحصول على 4000 دولار أو أي عملة أجنبية عبر الموقع.

اضغط على كلمة “إرسال الطلب” من أجل التقديم.

شروط الحجز في مصرف ليبيا المركزي