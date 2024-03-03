“بالرقم الامتحاني”رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 عبر موقع نتائجنا

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم العراقية عن إنتهاء الامتحانات والبدء في أعمال التصحيح والمراجعة، وأشارت وزارة التعليم العراقية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات المقبلة حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها بكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، وإليكم خطوات الاستعلام……

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

وقد صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية أن الوزارة انتهت من رفع درجات الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة وعلى موقع نتائجنا، حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية.

اذهب إلى نتائج الطلاب.

ثم حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ادخل بيانات الطالب المراد الاستعلام عنه.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب المراد الإستعلام عنه بكل سهولة.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

فيما أكد وزير التعليم العراقي أنه سعيد بنتائج الثالث المتوسط 2024، مشيداً بمجهود القيادات التعليمية منذ بداية العام الجاري حتى انتهاء الفصل الدراسي الأول، وأضاف إلى أن الوزارة تسعى دائماً على تطوير المنظومة التعليمية، وأشار إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن وجود نتائج الطلاب في عدد من المواقع الالكترونية، وأن النتيجة موجودة فقط على الموقع الرسمي للوزارة وعلى موقع نتائجنا فقط، وتقدم الوزير بخالص التهاني للطلاب المتوفقين وتمنى لهم مزيد النجاح في المراحل المقبلة.