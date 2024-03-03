“عصومي ووليد كبروا” .. تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على الأقمار الصناعية بجودة عالية HD وشوف عيلة خالد مقداد وأغانيها الجديد

يعتبر تردد قناة طيور الجنة واحدًا من أهم ترددات قنوات الأطفال، حيث تقدم القناة محتوى مميزًا يتضمن الأغاني والأناشيد بالإضافة إلى برامج تُقدم بواسطة مقدمين أطفال لتسهيل التواصل مع الصغار، وقد حققت القناة نجاحًا واسعًا منذ إطلاقها في عام 2008، بفضل تميز محتواها الذي يتجاوز الترفيه ليشمل تنمية الطفل وتثقيفه.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة

تستخدم القناة مقدمين أطفال لتسهيل التواصل مع الصغار وتشجيعهم على المشاركة في البرامج.

تقوم فرقة طيور الجنة بجولات في معظم الدول العربية لتقديم العروض والأناشيد أمام الجماهير.

تحرص القناة على تحديث تردداتها بشكل دوري لضمان جودة البث.

تقدم القناة برامج هادفة تساهم في تعليم الأخلاق والسلوك الحميد لدى الأطفال.

تمتلك القناة حسابات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لتفاعل أكبر مع المشاهدين.

تثبيت تردد قناة طيور الجنة

لضبط قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية.