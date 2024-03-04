PDF تحميل كشوف.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي

يتساءل العديد من مواطني العراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حيث إنها لك يتم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية العراقية، ولم تحدد أيضا موعدا رسميا، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، وقبل حلول شهر رمضان المبارك، وقد منحت الوزارة هذا البرنامج من أجل مساعدة الفئات الأكثر احتياجا ورفع مستوى دخلهم لكي يتمكنوا من شراء مستلزماتهم اليومية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

هناك بعض الشروط التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق للقبول ببرنامج الرعاية الاجتماعية، وتتمثل في:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويقيم دائماً في العراق.

أن يكون من الفئات المستحقة للحصول على الرعاية مثل الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل.

ألا يمتلك أراضي أو أنشطة تجارية أو عقارات أو أصول ثمينة.

تقديم كافة الوثائق والمستندات الضرورية التي تثبت أنه من الفئات المستحقة في الحصول على الدعم.

الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية 2024

ويجدر بنا الإشارة إلى بعض الفئات المستحقة للحصول على الدعم، وهي:

الزوجات المطلقات حيث يمكنهم من تقديم شهادة بذلك وتمكنهم من استحقاقهم للرعاية الاجتماعية.

وكذلك الأرامل ينبغي عليهم تقديم شهادة وفاة الزوج كشرط أساسي للحصول على الرعاية الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقة أحد هذ الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من المتوقع أنه سوف يتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي، وسيتم صرف الدعم حسب عدد أفراد الأسرة، ويمكن للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى منصة مظلتي.

قم بإدخال رمز التحقق المرئي الذي يبدو أمامك بشكل صحيح.

انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر خيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة.

اضغط على زر التحميل لتنزيل كشوفات أسماء المستفيدين في حالة ظهورها بصيغة PDF.

الالاف من عمليات البحث يشهدها “جوجل” يوميا حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم تعلن حتى الآن، وذلك على الرغم من اقتراب الشهر الكريم، مما أثار الغضب في نفوس مقدمي الطلبات خاصة الفقراء ومحدودي الدخل.

لا يوال البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 هو الذي يتصدر المشهد في العراق، خاصة في ظل الظروف السيئة التي يعيشها المواطنين على أمل صرف راتب الرعاية الاجتماعية لمستحقيه قريبا ليقوموا بشراء ما يريدون.