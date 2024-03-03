لولو اتخطفت يولاد… تردد قناة وناسه الجديد بأعلى جودة2024.. نزلها الان وفرحي العيال..!!

تردد قناة وناسه الجديد في تحديثه يحمل الكثير من القصص والأحداث الشيقة التي تجذب الجمهور وتثير اهتمامهم، فمنذ انطلاقها وناسه بلاشارة تمكنت من احتلال مكانة بارزة في عالم الإعلام والتلفزيون، وهو بلا شك يعود إلى جودة البرامج التي تقدمها والمضمون الهادف الذي تسعى لنقله إلى المشاهدين، وتستحوذ قناة وناسه الجديد على اهتمام كبير من طرف الجمهور، فقد تمكنت من التميز والابتكار في عرض المحتوى التلفزيوني، وهذا ما جعلها القناة الأكثر متابعة والأكثر شهرة في الساحة الإعلامية، حيث تتخذ من الجودة والتميز شعارا لها في إنتاج برامجها وعروضها المتنوعة.

قناة وناسه للاطفال

بالرغم من وجود العديد من القنوات التلفزيونية التي تتنافس في سبيل جذب الجمهور، إلا أن قناة وناسه الجديد تستطيع أن تبرز بشكل لافت في هذا السباق، وذلك بفضل اختياراتها الموفقة في اختيار البرامج والمقدمين، وبناء علاقة قوية ومتينة مع المشاهدين، تردد قناة وناسه الجديد يعد من أهم العوامل التي تسهم في نجاحها، فهو يوفر للجمهور فرصة الوصول إلى محتوى القناة بكل سهولة ويسر، وهذا يجعلهم يبقون على اطلاع دائم على كل ما هو جديد ومثير في عالم البرامج التلفزيونية، واليكم تردد القناة

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

مميزات قناة وناسه

قناة وناسة تعد واحدة من القنوات التلفزيونية العربية الرائدة في مجال البرامج الترفيهية والكوميدية، حيث تتميز بالعديد من الخصائص الملفتة