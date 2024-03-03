“معاش التكافل والكرامة بالزيادة الجديد” .. موعد صرف المعاش لشهر مارس/ رمضان 2024 وأهم الفئات المستحقة لدعم الحكومة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، حيث أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن صرف زيادة للمعاشات، سواء للمتقاعدين عن العمل أو للمستفيدين من معاشات التكافل والكرامة، وتشمل الزيادة الجديدة عددًا كبيرًا من المستفيدين، مما يُعد دعمًا إضافيًا للأسر المحتاجة ومحدودي الدخل والأرامل والمطلقات.

كيفية الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة

للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة، يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

انتقال إلى قسم البرنامج المخصص لتكافل وكرامة.

إدخال اسم المستفيد رباعيًا وتحديد الشهر الذي يرغب في الاستعلام عن مستحقاته.

تسجيل رقم الهاتف الخاص بالمستفيد للتواصل.

الضغط على زر الاستعلام لعرض المستحقات بعد الزيادة الجديدة.

موعد صرف معاش التكافل والكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024، بالإضافة إلى الزيادة الجديدة، حيث يُتوقع صرف هذه المعاشات في يوم 15 من شهر مارس المقبل، وتشمل الزيادة الجديدة عددًا كبيرًا من المستفيدين من المعاشات التي تقدمها الوزارة، مما يشكل دعمًا إضافيًا للأسر المحتاجة.

الفئات المستحقة لدعم المعاش

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية برامج مختلفة للتكافل والكرامة، استنادًا إلى الاحتياجات والظروف الخاصة بالفرد أو الأسرة.