«يا فرحتها الي هتقدم» الحكومة الجزائرية تُطلق رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 عبر موقع الوكاله الوطنية للتشغيل

أطلقت الحكومة الجزائرية رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 خلال الفترة الماضية، فمن أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن قامت الحكومة بطرح عدة برامج تنموية من أبرزها منحة البطالة ومنحة المرأة الماكثة، والتي تبلغ قيمتها 800 دينار، وحرصاً من الجهات المختصة على وصول هذا الدعم لمستحقيه وضعت مجموعة من الشروط والضوابط يلزم توافرها في المتقدمة.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

في ظل الظروف القاسية التي يمر بها العالم بأكمله قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وفق شروط محددة أقرها المسؤولون، فمن خلال موقع الوكالة الوطنية يتم التقديم على تلك الإعانة، وفيما يلي خطوات التسجيل:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.

تحديد خيار منحة المرأة الماكثة في البيت 2024.

اختيار الولاية التي تنتمي المرأة إليها.

ادخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رفع كافة المستندات والملفات المطلوبة في أماكنها.

أخيراً النقر على أيقونة إرسال الطلب.

شروط ومتطلبات الحصول على منحة المرأة الماكثة 2024

من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، قامت الجهات المعنية بوضع مجموعة من الشروط يلزم استيفاؤها، حتى يسمح للمرأة الاستفادة من هذا الدعم المادي، وكشفت أيضاً عن الأوراق التي ينبغي رفعها على الموقع، وفيما يلي تفاصيل ذلك:

امتلاك المرأة الجنسية الجزائرية والإقامة بها بشكل مستمر.

ألا يقل عمرها عن 20 عام ولا يزيد عن 55 سنة.

حصولها على مؤهل أو شهادات جامعية.

ألا تشغل أي وظيفة بالقطاع الحكومي.

عدم وجود مصدر دخل شهري ثابت.

أن يكون لديها اطفال، وأن يكون زوجها عاطلا عن العمل.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة فهي كالتالي:

عدد 2 صورة شخصية.

شهادة الإقامة.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

نسخة من الشهادة الجامعية.

أصل شهادة ميلاد.

نسخة من القيد العائلي.

في الحقيقة تتساءل السيدات الموظفات في الجزائر عن تفاصيل المنحة للمرأة الماكثة في المنزل بالجزائر، وهل يمكنهن الحصول عليها أم لا؟ والجدير بالذكر أن هذه المنحة تُقدم للسيدة الجالسة في المنزل فقط، والدليل على ذلك أنه من ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم هي ورقة تُفيد بأن المرأة لا تعمل، بحيث تنزل لها هذه المنحة في موعدها.