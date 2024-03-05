“سارع بالتسجيل”.. رابط حجز 4000 دولار عبر منصة حجز العملات الأجنبية في ليبيا

أعلن المصرف الليبي عن إمكانية حجز 4000 دولار عبر منصة حجز العملات الأجنبية، وذلك بإطلاق موقع إلكتروني يسهل من خلاله الدخول وتقديم طلب الحصول على العملة الصعبة، وهذه أحد المبادرات التي حرصت على تقديمها الحكومة الليبية لتوفير أي نوع من العملات الأجنبية التي قد يحتاج إليها المواطنين لإنجاز تعاملاتهم، وهذا ما سوف نتعرف عليه بشكل تفصيلي.

حجز 4000 دولار عبر منصة حجز العملات الأجنبية

هنا بعض الخطوات التي يسهل من خلالها تسجيل الدخول وحجز 4000 دولار عبر منصة حجز العملات المعلن عنها رسمياً من المصرف الليبي، وذلك كحد أقصى على أن لا يزيد الحد الذي يرغب في الحصول عليه عن 4000، ولكي يتمكن أي مواطن من الحجز هناك مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها لتتمثل في الآتي:

الدخول على رابط حجز العملة الأجنبية الرسمي.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

كتابة الرقم الوطني.

تسجيل رقم الجوال.

الضغط على تسجيل الدخول للمنصة

تسجيل بيانات حجز العملة المطلوبة.

التأكد من صحة ما قمت بإدخاله من بيانات

ليتم مراجعة طلبك واشعارك بالنتيجة.

شروط حجز 4000 دولار المصرف الليبي

هناك مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها من قبل الأشخاص الراغبين في تسجيل الدخول و حجز 4000 دولار، وذلك كحد أقصى وفق ما أعلن وأكد عليه المصرف الليبي المركزي، لكونها مبادرة تسهل على كل الأشخاص الراغبين في الحصول على العملات الأجنبية والقدرة على إنجاز أي تعاملات هم بحاجة إليها، ومن أجل زيادة فرصة قبول طلبك عليك قراءة هذه الشروط في الآتي: