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“احجز هُنـــا fcms.cbl.gov.ly” رابط مصرف لبيا حجز 4000 دولار عبر منظومة الاغراض الشخصية
مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار، أصبح الآن بإمكان المواطنين بدولة ليبيا الحصول على النقد الأجنبي من خلال مصرف ليبيا المركزي الذي أتاح إمكانية حصول الفرد على دولارات بحد أقصى 4000 دولار بمنظومة الأغراض الشخصية، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال كيفية حجز العملات الأجنبية الكترونيا والشروط المطلوبة للحصول على العملة.
رابط مصرف لبيا حجز 4000 دولار عبر منظومة الاغراض الشخصية
للتيسير على المواطنين وتمكينهم من الحصول على العملات الأجنبية بطريقة شرعية وبخطوات بسيطة، أتاح مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار عبر موقعه الالكتروني الرسمي، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال رابط الحجز وخطوات تقديم الطلب :
- الدخول الى خدمة حجز العملة الاجنبية بموقع مصرف ليبيا المركزي من خلال الضغط على هذا الرابط.
- اكتب البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول وهي الرقم الوطني ورقم الهاتف في الخانات المخصصة.
- إذا لم تكن تمتلك حساب على موقع المصرف اضغط على “سجل حساب جديد الآن”.
- قم بتعبئة نموذج الطلب وادخال المعلومات اللازمة وهي الاسم ورقم الهوية والعنوان ومعلومات التواصل.
- ستستقبل على جوالك رسالة تتضمن كود للتحقق.
- بعد ذلك اتبع باقي الخطوات المطلوبة لاستكمال عملية الحجز.
شروط رابط مصرف لبيا حجز 4000 دولار عبر منظومة الاغراض الشخصية
وضع مصرف ليبيا عدد من الشروط التي لابد من توافرها في مقدم الطلب ليتمكن من حجز عملة أجنبية، وبعد أن وضحنا لكم الخطوات المتبعة للاستفادة من خدمة مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار، سنستعرض لكم فيما يلي الشروط المطلوبة :
- أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الليبية ومقيم داخل أراضي الدولة.
- وجود حساب جاري للمتقدم بأحد البنوك الليبية.
- بيان الغرض الذي من أجله يقدم طلب الحصول على العملة.
- أن يكون الهاتف المدون ببياناته مسجل بإسمه رسميا.