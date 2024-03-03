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“احجز هُنـــا fcms.cbl.gov.ly” رابط مصرف لبيا حجز 4000 دولار عبر منظومة الاغراض الشخصية

Mahmoudمنذ ساعة واحدة
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مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار
مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار
  • أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الليبية ومقيم داخل أراضي الدولة.
  • وجود حساب جاري للمتقدم بأحد البنوك الليبية.
  • بيان الغرض الذي من أجله يقدم طلب الحصول على العملة.
  • أن يكون الهاتف المدون ببياناته مسجل بإسمه رسميا.
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Mahmoudمنذ ساعة واحدة
0

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