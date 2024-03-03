“احجز هُنـــا fcms.cbl.gov.ly” رابط مصرف لبيا حجز 4000 دولار عبر منظومة الاغراض الشخصية

مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار، أصبح الآن بإمكان المواطنين بدولة ليبيا الحصول على النقد الأجنبي من خلال مصرف ليبيا المركزي الذي أتاح إمكانية حصول الفرد على دولارات بحد أقصى 4000 دولار بمنظومة الأغراض الشخصية، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال كيفية حجز العملات الأجنبية الكترونيا والشروط المطلوبة للحصول على العملة.

رابط مصرف لبيا حجز 4000 دولار عبر منظومة الاغراض الشخصية للتيسير على المواطنين وتمكينهم من الحصول على العملات الأجنبية بطريقة شرعية وبخطوات بسيطة، أتاح مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار عبر موقعه الالكتروني الرسمي، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال رابط الحجز وخطوات تقديم الطلب : الدخول الى خدمة حجز العملة الاجنبية بموقع مصرف ليبيا المركزي من خلال الضغط على هذا الرابط.

اكتب البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول وهي الرقم الوطني ورقم الهاتف في الخانات المخصصة.

إذا لم تكن تمتلك حساب على موقع المصرف اضغط على “سجل حساب جديد الآن”.

قم بتعبئة نموذج الطلب وادخال المعلومات اللازمة وهي الاسم ورقم الهوية والعنوان ومعلومات التواصل.

ستستقبل على جوالك رسالة تتضمن كود للتحقق.

بعد ذلك اتبع باقي الخطوات المطلوبة لاستكمال عملية الحجز. شروط رابط مصرف لبيا حجز 4000 دولار عبر منظومة الاغراض الشخصية