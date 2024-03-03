“لعشاق وثائقيات التونة العنيدة” .. ثبت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الفضائية بجودة عالية على القمر الصناعي نايل وعرب سات الجديد 2024

تميزت قناة ناشيونال جيوغرافيك بأنها مصدر رائد لاستكشاف الحياة اليومية للمستكشفين حول العالم، حيث بدأت القناة بثها في العام 2001م وحققت شعبية كبيرة نظرًا لتقديمها لمحتوى متنوع يتناول الطبيعة والعلوم والتاريخ، كما يمكنك ضبط تردد القناة على جهاز التلفاز الخاص بك باستخدام البيانات التالية التي سنعرضها من خلال المقالة الحالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

يمكنك تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2024 على القمر الصناعي النايل سات أو العرب سات.

نايل سات

التردد: 11226.

الاستقطاب: أفقي HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفزيون

لضبط التردد على جهاز التلفاز الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات أو Menu باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اختيار التثبيت اليدوي أو Manual Setup.

اختيار القمر الصناعي المناسب سواء كان (نايل سات أو عرب سات).

كتابة كافة البيانات الخاصة بالترددات.

ابحث عن القناة وانقر على زر الحفظ أو التثبيت.

مزايا قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديم محتوى متنوع يشمل استكشاف العديد من المجالات.