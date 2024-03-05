بعائد 30%.. تفاصيل ومزايا شهادات البنك الأهلي الجديدة 2024 بعد اتفاقية راس الحكمة

طرحت شهادات البنك الأهلي الجديدة الاستثمارية، وتؤكد الإدارة المركزية على وجود شهادة استثمارية تتميز بأعلى عائد، وقد أعلن البنك المركزي سابقًا عن زيادة سعر الفائدة بنسبة 2%، مما يؤثر مباشرةً على الفائدة المعروضة في شهادات البنك الأهلي، وستُرفع معدل الفائدة على الشهادات المتغيرة إلى 21.5%، وتستمر هذه الشهادات لمدة ثلاث سنوات، مع صرف الفائدة كل ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الفائدة في شهادات البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة إلى 25% سنويًا، وتستمر مدة الشهادة لثلاث سنوات، وفي هذا المقال، نُسلط الضوء على عائد الشهادات الجديدة للبنك الأهلي.

شهادات البنك الأهلي الجديدة

تُثير شهادات البنك الأهلي الجديدة اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين، خاصة بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة التي تهدف إلى تحفيز الادخار والاستثمار، وطرح البنك الأهلي المصري مؤخرًا 3 أنواع من شهادات الادخار الجديدة، وهي:

شهادة بنك مصر:

المدة: سنة واحدة.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري.

الفئة المستهدفة: المصريون والأجانب.

شهادة الادخار:

تهدف إلى: تحفيز الادخار والاستثمار.

تقدم: عائدًا ثابتًا.

شهادات بعائد 30%:

العائد: 30% سنويًا.

المدة: 3 سنوات.

مزايا شهادات البنك الأهلي الجديدة

تعتبر أعلى شهادات البنك الأهلي خيارًا ممتازًا من حيث العائد الحالي في القطاع المصرفي، من خلال تقديمها لشهادات مبتكرة وضمانات قوية، وتقدم الشهادة الجديدة من البنك الأهلي لمدة 3 سنوات مزايا إضافية، مثل:

عائد كبير يصل إلى 30%، مما يعني زيادة 5% عن الشهادة السابقة بعائد 25%.

إمكانية صرف العائد شهريًا حسب طلب العميل.

الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه.

يمكن شراء الشهادة عبر الإنترنت أو زيارة الفروع.