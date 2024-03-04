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ودّع مشاكل بطارية سيارتك! اكتشف العوامل التي تُخفّض من عمرها الافتراضي!
تتعرض السيارات لعمليات تلف وتصليح بشكل مستمر سواء لسوء الاستخدام أو عوامل أخرى، وأكثر الأشياء التي تتعرض للتلف في السيارة هو البطارية الخاصة بها، مما يجعل الكثير يتساءل عن أسباب ذلك، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، أهم عوامل تلف بطارية السيارة مبكراً، ونصائح للحفاظ عليها.
أهم عوامل تلف بطارية السيارة مبكراً
وسوف نعرض لكم الآن أبرز الأسباب والعوامل التي تعرض بطارية السيارة للتلف والهلاك المستمر، منها ما يلي:
- وأول تلك الأسباب هو وجود اتساخات أو تآكل عند أطراف البطارية مما يؤدي إلى عدم غلق وربط كابلات البطارية بقوة.
- وكذلك أيضاً الرابط الزائد وبقوة لأطراف البطارية يؤدي إلى تأكلها وهلاكها بشكل أسرع، وذلك لأن الربط بقوة للأطراف قد يؤدي إلى كسر في الصندوق الخاص بالبطارية.
- كذلك أيضاً التعرض لشاحنات كهربائية زائدة قد يؤدي إلى تلف البطارية بشكل سريع وذلك بسبب وجود عطل في المنظم الخاص بالسيارة.
- وأيضا الإهمال في تنظيف والذي يؤدي إلى حدوث املاح أو تعرض أطراف البطارية لعوامل التعرية التي تحدث بسبب الرطوبة، كل ذلك يؤدي إلى تلف البطارية بشكل سريع.
- كذلك أيضاً عدم الحرص على اكتمال شحن البطارية، بسبب وجود عطل أو بسبب عدم ضبط منظم الكهرباء في السيارة، تؤدي تلك الأسباب إلى عدم إكمال البطارية شحنها بالكامل ومن ثم تلفها بشكل سريع.
- ومن أكثر مسببات حدوث تلف مستمر وهلاك بطارية السيارة هو الإهمال في تغيير البطارية بعد انتهاء عمر البطارية.
- ومن المعروف أن عمر البطارية يتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات حسب نوع البطارية، ويمكنك أثناء تلك المدة الرجوع إلى الضمان عند حدوث أي مشكلة في البطارية.
- ومن الأسباب الشائعة أيضاً في هلاك بطارية السيارة هو القيام بشحن الهواتف وشحن راديو السيارة بشكل مستمر، مما يؤدي إلى سرعة تأكلها وهلاكها.
- ولكن يجب الحرص الشديد عند شحنهم، بل وشحنهم عند الضرورة والحاجة فقط.
- وللحفاظ على عمر بطارية سيارتك لأطول فترة ممكنة عليك بتجنب الأخطاء السابقة.