أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 في كل الدول العربية

لديك الكثير من الأحلام التي تريد تحقيقها؟ عليك الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 لربح مبالغ مالية كبيرة وتحقق بها كل أحلامك، لذلك يبحث الكثير عن أرقام الاشتراك في هذه المسابقة في كل الدول العربية وهذا ما سنوضحه لكم في الفقرات التالية، تابعونا.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تعتبر مسابقة الحلم نم أشهر المسابقات في الوطن العربي التي تقدم جوائز مالية تقدم بالملايين وذلك لتحقيق أحلام عدد من المتسابقين، يقدم هذه المسابقة الإعلامي الشهير مصطفى الأغا على قناة أم بي سي السعودية، فقد وضع القائمين على هذه المسابقة عدد من الشروط التي يجب ان تتوافر في كل من يرغب في الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وهي على النحو التالي:

أول هذه الشروط أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 عام.

يجب كذلك أن يكون من حاملي الجنسيات العربية فقط.

كما يجب ألا يكون ذو صلة مع أحدى العاملين في برنامج مقدم المسابقة.

والشرط الأخير أن يكون لديه حساب بنكي شخصي.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن بسهول القيام بالاشتراك في هذه المسابقة الشهيرة والحصول على فرصة للفوز بمبلغ مالي كبير من خلال الإتصال على الأرقام التالية:

من السعودية يجب الاتصال عبر شركة STC من خلال الرقم التالي: 858888.

ومن مصر يجب الاتصال عبر شركة فودافون من خلال الرقم التالي: 95450.

من الإمارات يجب الاتصال عبر شركة اتصالات من خلال الرقم التالي: 6070.

أما بالنسبة لباقي الدول العربية يمكن لمواطنيها الاتصال عبر الأرقام التالية: 0082162275627 أو 0088216101092.

يمكن بسهولة معرفة أسماء الفائزين بهذه المسابقة من خلال الموقع أو التطبيق الخاصة بالمسابقة.