كل وانبسط زي زمان.. اسعار الفراخ والبيض اليوم في الاسواق المصرية قبل شهر رمضان المعظم 2024

ارتفعت اسعار الفراخ والبيض اليوم بشكل غير ملحوظ، كما أن أسعارها غير مستقرة اليوم الأحد الموافق 3 مارس للعام الحالي وذلك وفقا للسعر الذي تم الإعلان عنه إلى جانب أسعارها في المنافذ الحكومية وذلك لأن يعتبر الدواجن من أهم البروتين الحيواني ويزداد الإقبال على شرائها نظرا لحلول شهر رمضان المعظم، وفي هذا الصدد سوف نستعرض أسعار الفراخ والبيض عبر السطور القادمة.

اسعار الفراخ والبيض اليوم

سوف نوضح اسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد الموافق 3 مارس من خلال الآتي:

سعر كيلو الدواجن الساسو في البورصة يصل إلى 105 جنيهات، ويتم بيعه للمستهلكين بسعر 110 جنيهات للكيلو حسب المنطقة.

وأما كيلو الدواجن البلدي في البورصة يباع بسعر يصل إلى 120 جنيهًا، ويباع للمستهلكين بسعر 125 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

وفيما يتعلق بالدواجن البيضاء، فإن أسعارها في الأسواق تتراوح ما بين 92 و93 جنيهًا للكيلو.

أما سعر أمهات الدواجن البيضاء اليوم فقد سجل 80 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 145 و155 جنيهًا للطبق.

أما بالنسبة لكرتونة البيض الأحمر، فإن سعرها يبلغ 145 جنيهًا، ويصل سعر بيعها للمستهلك إلى حوالي 155 جنيهًا.

وبينما البيض البلدي، فقد بلغ سعره حوالي 160 جنيهًا للطبق، ويتراوح سعر بيعه للمستهلكين ما بين 165 و170 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

في صدد حديثنا عن اسعار الفراخ والبيض اليوم، نتطرق إلى ذكر أسعار الكتاكيت اليوم الأحد الموافق 3 مارس، وهي: