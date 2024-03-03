“الحق جددها حالا” .. شروط منحة البطالة في الجزائر لعام 2024 وأهم خطوات تجديدها

أعلنت وزارة العمل والتشغيل في الجزائر عن فرصة جديدة لتجديد منحة البطالة، وذلك بهدف تقديم دعم مستمر لفئات واسعة من المتقدمين الذين يعتمدون على الحكومة الجزائرية لتلبية احتياجاتهم المالية، كما تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لدعم الأفراد الذين يعانون من حالات البطالة وتحفيزهم على البحث عن فرص عمل جديدة.

كيفية تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

لتسهيل عملية تجديد منحة البطالة في الجزائر، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوكالة الوطنية للتشغيل عبر الإنترنت.

يتم تحديد خدمة تجديد البطالة من الصفحة الرئيسية للموقع للوصول إلى الخدمة المناسبة.

يقوم المتقدم بالضغط على زر “تسجيل الدخول” وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

يتم إرفاق جميع المستندات المطلوبة، التي تثبت حالة البطالة وأية معلومات أخرى ذات الصلة.

يجب على المتقدم التحقق من صحة البيانات والتأكد من استكمال جميع الوثائق المطلوبة بدقة.

يتم في النهاية الضغط على زر “إرسال الطلب” لإرسال طلب التجديد للبطالة.

شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

مقيم دائم في دولة الجزائر.

وجود ملف مسجل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

لا يوجد أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

أن يكون عاطل عن العمل.

عدم وجود دخل شهري للمتقدم.

تراوح العمر بين 19 و50 عامًا للتسجيل في منحة البطالة.

عدم تقديم أي مستندات أو بيانات مضللة لتجنب استبعاد الطلب.

المستندات المطلوبة لتجديد منحة البطالة

وثائق تجديد منحة البطالة في الجزائر حسب ما حدده الوكالة الوطنية للتشغيل على النحو التالي: