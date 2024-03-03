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“الدولار رخص يا جدعان”.. انخفاض غير مسبوق في سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه اليوم الاحد 3 مارس 2024
تستمر قيمة الدولار في الانخفاض في السوق غير الرسمي، قد انخفض الصرف الدولار في السوق التي تحدث فيها المعاملات المالية على نحو متواز بنحو 6 جنيهات تقريباً خلال فترة بعد ظهر اليوم الأحد، وذلك بسبب القلق الذي يشعر به تجار العملة وحالة الترقب الدائمة لديهم، وذلك عقب الدولارات التي وردت ضمن صفقة لشركة رأس الحكمة، وهذا حسبما ذكر متعاملون في سوق العملات، تابع معنا من خلال بوابة البديل الاخباري للتعرف على سعر الدولار.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
سجلت اليوم في السوق الموازية قيمة تداول الدولار حوالي 39 جنيها مصريا في الفترة الأوسط من النهار، منخفِضة عما كانت عليه أمس السبت حيث وصلت إلى 45 و48جنيها، الانخفاض في القيمة نتج عن تزايد إقبال الأشخاص في السوق على بيع الدولارات التي بحوزتهم، وذلك تحسبا لإحتمال صدور قرار من البنك المركزي يخص تحرير سعر الصرف.
سعر الدولار الايام الماضيه
- تخطى سعر الدولار الأمريكي عتبة الـ73 جنيهًا في شهر يناير، ومن ثم بدأ في التراجع مع دخول شهر فبراير السابق وسط آمال بأن تعقد مصر صفقات استثمارية كبيرة، حيث أثمرت مبادرات تطوير مدينة رأس الحكمة أولى نتائجها، بالإضافة إلى الحصول على منحة لقرض جديد من قبل صندوق النقد الدولي.
- ستتلقى مصر القسط الثاني بقيمة عشرين مليار دولار أمريكي من صفقة الرأس الحكمة، هذا سيكون خلال الشهرين المقبلين بعد إتمام التوقيع على الاتفاقية، والذي تم في نهاية الشهر الذي سبق.