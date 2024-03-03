“أحصل على 100 دينار” شروط الاستفادة من المكرمة الملكية الأردنية 1445 ومتى تصدر للمستحقين

يترقب الكثير من المواطنين في المملكة الأردنية صرف المكرمة الملكية والتي يتم إيداعها قبل شهر رمضان الكريم حتى يستطيع المواطنين من مستحقي المكرمة الملكية في الاستفادة منها في شراء جميع احتياجاتهم للشهر الكريم، ونوضح لكم خلال المقال الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن ليكون ضمن قوائم الاستحقاق حيث قامت الحكومة بوضع معايير من أجل استحقاق الدعم.

شروط الحصول على المكرمة الملكية الأردنية

‏هناك مجموعة من الشروط تم وضعها من قبل لقيت المختص عن برنامج الدعم لابد أن تتوفر هذه الشروط في جميع المتقدمين ليتمكنوا من للحصول على المكرمة الملكية:

‏من أهم الشروط أن يكون الشخص المتقدم حامل للجنسية الأردنية.

أن يكون الشخص الراغب في الحصول على المكرمة الملكية مقيم بصورة دائمة في أراضي الأردن.

‏أن ينتمي الشخص الذي يرغب في الحصول على المكرمة إلى أسرة تعيش في منزل مستأجر.

‏أيضا أن تكون الأسرة التي تحصل على المكرمة الملكية لا تمتلك أي منزل أو أي أرض ملكًا لها سواء في أرض الأردن أو خارج الأردن.

‏أن يكون الشخص المتقدم عمره لا يقل عن 35 عام.

‏أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المكرمة الملكية حاصل على مؤهل دراسي وهو الثانوية العامة أو أي مؤهل آخر في نفس القيمة الخاصة بها.

‏كما ذكرنا لابد أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المنحة يعيش في منزل بالإيجار ولكن لا يزيد الإيجار عن 150 دينار.

موعد إيداع المكرمة الملكية

وفي العادة تقوم الحكومة الأردنية بإيداع المكرمة في حسابات المستفيدين منها والذين تنطبق عليهم الشروط التي ذكرناها لكم قبل شهر رمضان ولذلك فمن المتوقع أن تصدر المكرمة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك مع اقتراب شهر رمضان والذي يتبقى عليه أقل من 10 أيام.