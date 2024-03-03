“كلهم صرفوا” حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 وهذه الفئات المستحقة

حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، خبر مهم تصدر محرك البحث جوجل خلال الأيام الأخيرة،خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم وما يحتاج إليه المنزل من مواد وسلع غذائية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، وهذا ما سوف نستعرضه لحضراتكم بالتفصيل خلال السطور التالية……

حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

ورصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخبار التي يتم تداولها بشأن زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين، وأكدت أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة، وأن الوزارة لم تعلن عن أي أخبار شبيهة بهذا الأمر خلال الساعات الأخيرة، بل إنها مسؤولية مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور”علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مستمرة في صرف المقررات التموينية عن شهر مارس 2024، هذا بالإضافة إلى صرف كيس السكر وزن كيلو جرام بسعر 27 جنيه لكل بطاقة تموين تحتوي على فرد إلى 3 أفراد وصرف 2 كيس سكر على كل بطاقة تموين تحتوي على 4 أفراد فأكثر.

التموبن حقيقة خبر زيادة بطاقة التموين 2024

كما أكد سيادته خلال حوار له على قناة “صدى البلد” أن الوزارة تسعى جاهدة لمد يد العون والمساعدة لعدد كبير من المواطنين خاصة محدوي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وذلك من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية في معارض أهلاً رمضان بأسعار مخفضة.

وفي نهاية اللقاء أكد وزير التموين إلى أنه إذا تم الإعلان عن أي زيادات على بطاقات التموين سوف يكون هناك فئات أولى بالرعاية وهي: