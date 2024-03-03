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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي وموعد الزيادة
معاش تكافل وكرامة
أصبح رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 من أهم الموضوعات الهامة التي اهتم بها العديد من المواطنين نظرا بما أقرته وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص الزيادة التي أقرها عبد الفتاح السيسي حتى يستطيعوا المواطنين مواجهة غلاء الأسعار، وسوف نوضح بعض التفاصيل عن هذا المعاش.
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024
تم تفعيل رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 لشهر مارس حيث يمكنك معرفة قيمة المعاش وموعد صرفه من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- اضغط بعد ذلك على خيار “الاستعلام عن المعاش”.
- أدخل بعد ذلك البيانات الشخصية بطريقة صحيحة مثل الرقم القومي ورقم البطاقة.
- اضغط بعد ذلك على زر البحث.
- وستبدو لك كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش الخاص بك، بما في ذلك قيمته وموعد صرفه.
قيمة معاش تكافل وكرامة 2024
يمكنك عزيزي المواطن الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة من خلال رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 حيث إنه من المقرر صرف المعاش بزيادة جديدة تبلغ 15%، وذلك في يوم 15 مارس 2024، ستكون الزيادة على النحو التالي:
- من يحصل على معاش 450 جنيهًا سيتم زيادته إلى 517.5 جنيهًا.
- والذين يحصلون على معاش 480 جنيها سيصبح بعد الزيادة إلى 552 جنيهًا.
- وكذلك معاش 500 جنيها سيصبح بعد الزيادة حوالي 575 جنيهًا.
- وأما معاش 550 جنيها سيكون بعد الزيادة 632.5 جنيهًا.
- وبينما من يتقاضون معاش 580 جنيها سيكون بعد الزيادة 667 جنيهًا.
- وأما معاش 620 جنيها سيصبح 713 جنيهًا.
- والذين يتقاضون معاش قدره حوالي 650 جنيها سيتم زيادته إلى 747.5 جنيهًا.
- وأيضا معاش 680 جنيها سيكون 782 جنيهًا.
- وأما معاش 700 جنيها سيصبح 805 جنيهًا.