الآن.. رابط استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق عبر nid-moi.gov.iq

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق عبر nid-moi.gov.iq، حيث أن حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق هي خدمة مقدمة من وزارة الداخلية العراقية لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة موحدة، وتهدف الحكومة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني لتسهيل الإجراءات وتقليل وقت الانتظار. للحجز.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق

ومن أجل حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة عبر الرابط الرسمي.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر خدمة حجز البطاقة الموحدة من الصفحة الرئيسية للموقع.

قم بملء استمارة طلب الحجز بالمعلومات المطلوبة مثل الاسم واسم الأب والأم وتاريخ الميلاد والوظيفة والحالة الاجتماعية وغيرها.

حدد إذا كنت ترغب في استخراج البطاقة لأول مرة أو تحتاج إلى بدل فاقد أو تالف.

اختر التاريخ والموعد المتاح من القائمة المعروضة على الموقع.

تحقق من صحة جميع المعلومات التي قمت بإدخالها.

اضغط على زر تأكيد الحجز.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك حجز بطاقتك الوطنية الموحدة بسهولة ويسر قبل التوجه إلى مقر مديرية شؤون البطاقة الموحدة.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق هي كالتالي: